Lo spazio Enel di Frosinone è sempre a disposizione della clientela nel rispetto delle più stringenti norme anti-COVID. «La sicurezza dei cittadini e del personale resta al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel» dichiara il team leader Emanuela Santopietro. «Così come avviene da maggio 2020, gli ingressi dei clienti, che dovranno sempre essere muniti di mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre, all'interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante.

I locali saranno quotidianamente igienizzati e sanificati secondo la normativa vigente. I clienti possono accedere allo Spazio Enel anche prenotandosi sul sito www.enel.it, scegliendo giorno e orario di accesso». Nello Spazio Enel di via de Matthaeis, 4 (orario dal lunedì al giovedì 8:30-15; venerdì 8.30-12.30), i cittadini possono richiedere l'attivazione o la modifica di contratti luce, scegliendo la migliore offerta in virtù delle loro esigenze, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi e usufruire di altri servizi.