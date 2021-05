Ponte chiuso, degrado urbano ed esternalizzazione del servizio tributi, sono gli argomenti contenuti in una nota di Angelo Felice Pompeo, candidato a sindaco di Castelforte Rinasce, che è intervenuto rimarcando la posizione del suo gruppo sulla interuzzione del collegamento Castelforte- Maiano. Per Pompeo la soluzione per il ponte chiuso va ricercata attraverso gli enti di competenza e non trovare soluzioni alternative che poi finiscono per essere spot elettorali.

«Come consigliere comunale e come candidato sindaco della lista Castelforte Rinasce - ha continuato - mi sono prodigato per conoscere il reale stato dei fatti che, già qualche giorno addietro, il coordinamento locale di un partito a noi vicino, aveva annunciato e che cerco di riportare brevemente. Dagli ultimi incontri tenutisi tra le due provincie di Caserta e Latina si sarebbe deciso di procedere all'appalto per la progettazione definitiva che dovrebbe prevedere l'abbattimento e la nuova costruzione in ferro del ponte oggetto dell'intervento la cui costruzione dovrebbe costare intorno ai due milioni di euro.

La prima fase, ovvero quella progettazione definitiva, dovrebbe essere a carico della provincia di Latina mentre il costo relativo ai lavori dovrebbe essere a carico della provincia di Caserta. Del resto lo stesso sindaco Cardillo solo pochi giorni dopo ha confermato a pieno quanto detto e da me appena ribadito e quindi ritengo che, al di là delle altre futili iniziative, l'iter per la risoluzione sia ormai stato deciso dagli enti competenti; ognuno di noi deve solo cercare, attraverso i propri referenti provinciali e regionali, di mettersi a disposizione per fornire ogni aiuto possibile utile alla risoluzione del problema, come del resto qualcuno ha già fatto e sta facendo».

Pompeo poi punta l'indice verso lo stato di abbandono in cui versa la strada delle terme di Suio, dove è necessaria un'attività di pulizia e di taglio delle erbacce «che non fornisce uno spettacolo degno per i turisti che si recano presso gli stabilimenti». Parere negativo dell'aspirante sindaco anche sulla esternalizzazione del servizio tributi per tre anni; un periodo che, per Pompeo, andrebbe ad interessare anche la futura Amministrazione che si insedierà nel prossimo autunno.