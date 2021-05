Celebrata ieri la "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e transfobia". Per l'occasione il Comune ha inaugurato, in via Amerigo Vecchione, la panchina arcobaleno donata dalle associazioni Agedo Basso Lazio e Arcigay Frosinone: è la prima panchina arcobaleno presente in provincia di Frosinone.

«L'amministrazione comunale è lieta di celebrare questa giornata con un gesto di civiltà mirato ad ampliare la cultura del rispetto e dell'inclusione sociale - ha detto il sindaco Adolfo Valente, presente alla cerimonia - Questa panchina non è un mero simbolo, ma rappresenta l'intenzione di schierarci contro ogni tipo di violenza e discriminazione».

«Siamo per la difesa dei diritti di tutti e per questo ribadiamo il nostro appoggio all'approvazione del ddl Zan - ha aggiunto Valente - Colgo l'occasione per informare che è nostra intenzione aderire alla rete "Re.a.dy.", la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere».