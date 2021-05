Ladri in azione l'altra notte due attività del centro.

Complice il buio, i malviventi hanno portato via i soldi dalle casse di un bar e di una pizzeria. Nel mirino dei balordi due storiche attività: la pizzeria "Mirò" in corso Roma e il bar "Cinemateatro", adiacente al cinema di via Roma. Appena scoperti i furti, i proprietari hanno allertato i carabinieri che ieri mattina hanno compiuto un sopralluogo nei due esercizi pubblici e fatto una prima stima dei danni. Al vaglio dei militari dell'Arma ci sono ora le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.

I titolari della pizzeria si sono accorti ieri, intorno alle 9, che la porta del locale era semi aperta, il che ha subito fatto pensare a qualcosa di anomalo. Una volta dentro, la spiacevole sorpresa: la cassa svuotata dei soldi che conteneva. Nottata turbolenta anche nel bar "Cinemateatro" dove i titolari hanno passato la notte a controllare l'attività visto che i ladri erano entrati mandando in frantumi la vetrata. Riparazione a tempo di record e bar aperto regolarmente ieri.