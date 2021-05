Il miglioramento dei dati sul Covid, la campagna vaccinale che accelera. Sono i due ingredienti alla base della decisione del Governo di allentare le restrizioni con l'obiettivo di eliminarle compiutamente a breve e tornare presto a una tanto attesa normalità. Ieri si è riunita la cabina di regia alla presenza del presidente del consiglio Mario Draghi, dei ministri Speranza, Bonetti, Franceschini, Gelmini, Giorgetti e Patuanelli nonché del comitato tecnico scientifico. Dopo la cabina di regia si è riunito il consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il nuovo decreto.

La proposta avanzata dal premier era di allungare di un'ora il coprifuoco, spostandolo alle 23, ancora per qualche settimana. E così è stato deciso in cabina di regia: da domani coprifuoco alle 23, dal 7 giugno alle 24, poi, dal 21 giugno, sarà eliminato del tutto.

Con la sola eccezione delle regioni in fascia bianca dove sarà abolito già a partire dal 1° giugno. Varato il programma delle riaperture: da giugno ristoranti e bar potranno lavorare al chiuso, a pranzo e a cena indifferentemente.

Via libera per le consumazioni al bancone. Anticipata la ripartenza delle palestre al 24 maggio (rispetto alla data prevista del 1° giugno). I centri commerciali torneranno ad aprire nei fine settimana, a partire dal prossimo. Si è deciso per il "green pass" per gli invitati ai banchetti nuziali.