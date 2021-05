Lingua di fuori, sullo sfondo un finto clitoride e una didascalia...a tema! E il consigliere comunale di San Giorgio a Liri Francesco Terrezza, ventitré anni, alla sua prima esperienza politica al fianco del sindaco Lavalle, è finito alla ribalta della cronaca nazionale, suscitando sdegno e perplessità, ma ricevendo anche tanta solidarietà da chi crede alla sua buona fede.

Si difende il giovane consigliere, che in paese spesso si distingue per le iniziative di solidarietà e di volontariato, ed è il fautore di diverse raccolte straordinarie di rifiuti. «La foto è stata pubblicata a mia insaputa, mi rivolgerò alle autorità e cercheremo di capire chi è stato. Io non l'ho mai caricata. Quando me lo hanno comunicato sono andato sul profilo e l'ho trovata veramente. Ora ho cambiato le password ma lo scandalo più grave è stato commesso da chi ha abusato del mio profilo e di chinon ha verificatoprima di scrivere, mortificando il mio nome», ha dichiarato.

Lo difende anche il sindaco Francesco Lavalle: «Il profilo Instagram del consigliere Francesco Terrezza è stato violato con la pubblicazione di una foto, chiaramente un fotomontaggio. Ho notato con molto rammarico che, ancor prima di essere appurata con il diretto interessato, la notizia è stata ripresa e rilanciata».

Di diverso avviso il gruppo consiliare di opposizione "S. Giorgio nel cuore": «L'increscioso episodio verificatosi con la pubblicazione da parte del consigliere Francesco Terrezza sul suo profilo Instagram di una foto a dir poco oscena e volgare è assolutamente indecoroso e vergognoso per un amministratore comunale, non condividiamo affatto il tentativo da parte del sindaco di mettere una toppa cercando di camuffare la realtà dei fatti.

Anzi chiediamo allo stesso Sindaco nell'integrità del suo ruolo di prendere atto dell'accaduto e di valutare seriamente la richiesta di dimissioni immediate al proprio consigliere di maggioranza. Inoltre chiederemo noi alla Polizia Postale di attivarsi al fine di verificare l'accaduto ed evitare il chiaro tentativo di strumentalizzare il tutto».