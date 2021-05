Lingua di fuori, sullo sfondo un finto clitoride e una didascalia...a tema! E il consigliere comunale di San Giorgio a Liri Francesco Terrezza, ventitré anni, alla sua prima esperienza politica al fianco del sindaco Lavalle, è finito alla ribalta della cronaca nazionale, suscitando sdegno e perplessità, ma ricevendo anche tanta solidarietà da chi crede alla sua buona fede.

Si difende il giovane consigliere, che in paese spesso si distingue per le iniziative di solidarietà e di volontariato, ed è il fautore di diverse raccolte straordinarie di rifiuti. «La foto è stata pubblicata a mia insaputa, mi rivolgerò alle autorità e cercheremo di capire chi è stato. Io non l'ho mai caricata. Quando me lo hanno comunicato sono andato sul profilo e l'ho trovata veramente. Ora ho cambiato le password ma lo scandalo più grave è stato commesso da chi ha abusato del mio profilo e di chinon ha verificatoprima di scrivere, mortificando il mio nome», ha dichiarato.