Si è conclusa la campagna settimanale Truck & bus che ha visto la polizia stradale di Frosinone impegnata in tutta la provincia nei controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia di immatricolazione nazionale che straniera.

Gli agenti hanno fermato nella zona industriale, un autoarticolato rilevando la manomissione del cronotachigrafo. L'autista durante il viaggio, tramite un piccolo pulsante, attivava il congegno in modo da non rispettare i tempi di guida e di riposo, per cui gli è stata contestata una sanzione di circa 3000 euro e ritirata la patente a cui seguirà la relativa sospensione. In totale 110 i mezzi pesanti controllati di cui 10 provenienti dall'estero. Mentre 45 le infrazioni al codice della strada relative all'uso delle cinture di sicurezza e 20 quelle per i sovraccarichi.