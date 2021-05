Il bollettino Covid, nel Lazio altri 17 morti e 388 nuovi positivi: casi in diminuzione D'Amato: "Dato più basso di contagi da oltre 7 mesi nel Lazio. Dalle 24 di oggi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta’ 51, 50, 49 e 48 anni"

La Redazione 17/05/2021 16:48 letto 3 volte

Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su 10545 tamponi molecolari nel Lazio (-643) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 15mila test, si registrano 388 nuovi casi positivi (-189), 17 decessi (+3), 1054 guariti, 1563 ricoverati (+15), 235 le terapie intensive (-1). Diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano ricoveri e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6%. I casi a Roma città sono a quota 211. Dato più basso di contagi da oltre 7 mesi nella regione Lazio. Dalle 24 di oggi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta' 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale salutelazio. Vaccini per maturandi 1 2 e 3 giugno. Le modalità operative saranno rese note nei prossimi giorni. Prossimo open day over 40 sabato e domenica 22/23 maggio. Asl Roma 1: sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 3 decessi. Asl Roma 2: sono 82 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 5 decessi; Asl Roma 3: sono 34 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 1 decesso. Asl Roma 4: sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 1 decesso. Asl Roma 5: sono 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 4 decessi; Asl Roma 6: sono 32 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto, si registrano 1 decesso. Nelle province si registrano 74 casi e 2 decessi nelle ultime 24h. nella asl di Latina sono 48 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi. Nella asl di Frosinone si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. si registrano 0 decessi. nella asl di Rieti si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. si registrano 1 decesso."

