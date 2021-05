Il museo civico archeologico della città di Veroli potrà essere raccontato in un minuto dai suoi affezionati visitatori: partecipando, infatti, al simpatico evento di Radio3 RAI "Ti racconto un museo", si potrà pubblicizzare il proprio museo preferito, descrivendolo in un messaggio vocale da inviare via WhatsApp al numero 3355634296, entro la giornata di oggi.

Tutti i messaggi ricevuti saranno raccolti e riascoltabili sul sito www.raiplayradio.it mentre alcuni verranno scelti e mandati in onda domani, durante la "Giornata internazionale dei musei".

L'iniziativa, tutta dedicata ai piccoli musei italiani, mira a dare visibilità a questi luoghi che custodiscono le tracce e la memoria della nostra storia. Un modo sicuramente diverso ma efficace di dare visibilità a realtà museali locali, preziose e uniche testimonianze del nostro passato.