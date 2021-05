L'amministrazione Ferdinandi non si ferma. Anzi si è distinta per l'impegno profuso e l'attenzione ai Servizi sociali: nei giorni scorsi la consegna di tablet agli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale della città e l'inaugurazione di un punto di distribuzione affiliato al Banco Alimentare del Lazio presso la sede comunale dell'associazione La Notte degli Angeli a Piedimonte Alta.

Un sostegno concreto alla continuità didattica e alle famiglie in difficoltà che sono in grande aumento a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. «I nostri ragazzi sono i cittadini di domani fanno sapere dal Comune per questo motivo non possiamo permettere che la pandemia incida negativamente sulla possibilità del diritto all'istruzione. Ripartiremo dalla cultura come bene essenziale per raggiungere la crescita di cui i nostri ragazzi hanno necessariamente bisogno».

E ancora, tra le priorità, massima attenzione al sociale e alle famiglie che stanno vivendo particolari difficoltà legate alla pandemia e alla crisi economica e occupazionale. «L'aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà ha fatto insorgere nuovi modelli di marginalità sociale ed economica. Così, il punto di distribuzione della "Notte degli angeli" rappresenta un'altra grande opportunità per il nostro territorio sottolineano in una nota dall'amministrazione comunale Una realtà che si aggiunge ai centri solidarietà della comunità pedemontana di cui fanno già parte la Caritas localizzata nella zona periferica di Piedimonte , la casa dell'Emergenza presso la sede della Croce rossa in zona Volla e le due associazioni di Protezione civile localizzate rispettivamente in zona Ruscito e in zona Casilina».

«Guariamo a queste importanti realtà con fiducia e orgoglio - ha concluso la squadra di governo guidata dal sindaco Gioacchino Ferdinandi -. Sono i sentimenti di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire».