I migliori comunicatori e uomini marketing, e tra questi alcuni influencer, alla corte del "Palazzo Fiuggi". È questa la grande notizia che da qualche giorno circola nella cittadina termale. Professionisti che sono giunti quindi nella città famosa per le sue acque curative per far conoscere al mondo intero le meraviglie del Palazzo Fiuggi, una struttura completamente rinnovata e all'avanguardia.

Questa una delle tante operazioni di marketing e promozione che la nuova proprietà sta mettendo in atto in vista dell'imminente apertura. Spesso, nelle inaugurazioni delle grandi strutture sia alberghiere non manca mai la presenza di un testimonial di particolare attrazione e per questo in gestori del Palazzo Fiuggi, hanno pensato bene, di ospitare queste figure e mettere nelle loro mani una bella fetta di comunicazione.

Tra questi anche gli influencer, questa nuova figura che tanto sta facendo parlare negli ultimi anni. Sono persone che grazie alla loro azione quotidiana sui social muovono milioni di followers e quindi sono diventati un mezzo di comunicazione. Non stanno tralasciando nulla al caso i nuovi gestori della struttura simbolo di Fiuggi e oramai esempio di concreto rilancio del settore.

Chiaro che con questi incontri poi si proseguirà per una ottimizzazione della comunicazione digitale.

L'inaugurazione, dovrebbe avvenire in questo mese e già in città ma non solo sale la curiosità per la ristrutturata attività ricettiva del Palazzo Fiuggi.

Ormai ci siamo e di certo con l'apertura di questa splendida realtà sarà anche il segnale che, se lo augurano tutti, anche la pandemia venga messa alle spalle e tornare alla normalità. Si va concretizzando un investimento di decine di milioni di euro.

Quello che sembrava impossibile è invece divenuto realtà e grazie ad imprenditori di primissimo livello.

Ovviamente l'apertura della struttura che farà da traino a livello di immagine alla città turistica per eccellenza è attesa anche da tutti gli operatori del territorio. Manca ormai veramente poco.