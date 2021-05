Mercoledì prossimo aprirà in via Alfonso Bartoli, il nuovo ecocentro del Comune di Ferentino. Ogni mercoledì dalle 14 alle 18 e ogni venerdì dalle 9 alle 13 presso l'ecocentro sarà possibile conferire i rifiuti, servizio rivolto solo agli utenti iscritti al ruolo Tari muniti di tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza. La raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE sarà comunque regolarmente effettuata su prenotazione al numero verde 800 132242.

Come detto è stato disposto che siano autorizzati a conferire, gratuitamente, presso il nuovo ecocentro le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per le sole tipologie di rifiuti assimilati agli urbani, iscritte al ruolo Tari del Comune di Ferentino, previa esibizione della tessera sanitaria dell'intestatario. Si fa appello all'utenza di osservare scrupolosamente le norme in fase di scarico e di seguire le indicazioni del personale che gestisce la struttura, il quale fornirà adeguata assistenza agli utenti.

