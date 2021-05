Un gruppo di escursionisti ha rinvenuto in località Valle Lattara un ordigno bellico della seconda guerra mondiale inesploso. La presenza della vecchia bomba è stata subito segnalata ai carabinieri di Sora e ieri, insieme ad alcuni degli escursionisti, i carabinieri forestali di Picinisco si sono recati sul posto per metterla in sicurezza. È previsto un successivo intervento degli artificieri.