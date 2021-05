Le maxi bollette recapitate in queste settimane agli utenti del consorzio di bonifica Conca di Sora continuano a riscaldare gli animi e a fare scalpore. Le proteste suscitate dal rincaro dei canoni consortili saranno infatti protagoniste domani sul Tg3 Lazio della Rai nella trasmissione "Buongiorno Regione". L'inviato del Tg regionale raccoglierà in diretta, a partire dalle 7.30, le testimonianze dei cittadini.

I rappresentanti dell'associazione "Consumerismo no profit", che sulla questione hanno presentato un'istanza all'Autorità antitrust e alla Regione Lazio chiedendo di fare chiarezza sugli incrementi delle tariffe, hanno annunciato in una nota che saranno a Sora insieme ai sindaci dei comuni che fanno parte del consorzio per parlare del caso e raccogliere il punto di vista di cittadini e soggetti interessati.

"Come noto - scrive l'associazione - gli aumenti dei canoni consortili del consorzio Conca di Sora, oltre a non risultare motivati e giustificati, hanno creato un danno economico ai cittadini dei comuni dell'area citata, già impoveriti dalla crisi generata dal Covid. Per tale motivo Consumerismo invita tutti i residenti, la stampa locale e i soggetti che vogliano far sentire la propria voce, a partecipare alla diretta televisiva alle ore 7.30 di martedì 18 maggio presso la sede del consorzio di bonifica, in via Santa Rosalia".