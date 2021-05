Sono 5753 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 202.573 tamponi processati tra antigenici e molecolari e 93 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero delle vittime è il più basso da sette mesi: lo scorso 20 ottobre furono infatti 89.

L'indice di positività sale al 2,8% dal 2,2% di ieri. Sono invece 9.603 le persone guarite, per un totale di 3.706.084 di persone. Calano i ricoveri: 26 in meno nelle terapie intensive (1.779 sono le persone attualmente in rianimazione), 359 in meno nei reparti ordinari (12.134 le persone ricoverate con sintomi).