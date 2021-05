Borse di studio per gli studenti. Hanno titolo a concorrere alla concessione della "Borsa di studio" gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, frequentati nell'anno scolastico 2020/21 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di Ie FP) residenti nel Comune di Morolo e che appartengono a nuclei familiari, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità non sia superiore ad 15.748,78 euro.

La domanda dovrà essere presentata entro il 4 giugno, utilizzando apposito modulo reperibile on line sul sito web: ww.comune.morolo.fr.it, oppure, in forma cartacea al Servizio Sociale dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, previa apposita prenotazione telefonica.

In considerazione dello stato emergenziale in atto e della necessità di attivare procedure celeri per la gestione del presente Avviso, le domande sottoscritte dal richiedente e corredate degli allegati richiesti, e da copia del documento di riconoscimento, potranno essere presentate via mail ai seguenti indirizzi e-mail: segreteria@comune.morolo.fr.it; pec: comune.morolo@pec.it, in forma cartacea, al servizio sociale dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.