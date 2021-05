Incidente poco fa a Sant'Oliva, a Pontecorvo. Un uomo di 59 anni ha perso il controllo della sua Vespa finendo sull'asfalto. Immediato l'arrivo sul posto dei medici e del primo cittadino Anselmo Rotondo che ha aiutato nel primo intervento.

Il ferito era cosciente ma per le fratture riportate e per un sospetto trauma cranico è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Goretti di Latina. L'eliambulanza è stata fatta atterrare in piazza. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito.