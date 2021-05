Ennesimo episodio di stalking nel sud pontino, dove un quarantasettenne di Formia è stato colpito da una misura cautelare emessa dal tribunale di Cassino. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla madre, con la quale abitava a Spigno Saturnia, per le continue minacce e maltrattamenti subiti.

Sembra che l'uomo, negli ultimi tempi, si sia reso protagonista in più occasioni di minacce nei confronti della congiunta, tanto che i carabinieri della stazione di Minturno, sono dovuti intervenire in qualche circostanza. La signora, stanca dei continui comportamenti violenti dell'uomo, ha deciso di sporgere denuncia.

I militari della stazione di Minturno hanno così avviato tutta una serie di accertamenti, inviando una dettagliata relazione ai magistrati del tribunale di Cassino. Il fatto che non si trattasse di un solo episodio e in base a quanto riferito dalla vittima, l'autorità giudiziaria ha ritenuto opportuno emettere una misura cautelare, che impedisse al protagonista della vicenda, di poter continuare con i suoi comportamenti non proprio corretti.

E l'informativa dei militari dell'Arma è stata decisiva per l'emissione del provvedimento, in quanto il giudice competente del tribunale di Cassino ha disposto il divieto di avvicinamento. Il provvedimento è stato eseguito dagli stessi carabinieri della stazione di Minturno, che avevano condotto gli accertamenti, ipotizzando nei confronti dello spignese le accuse di minacce e maltrattamenti in famiglia.

Un'altra storia di stalking, un fenomeno che purtroppo è in continua crescita, come dimostrato dai vari episodi che si sono verificati. L'ultimo in ordine di tempo, da noi riportato l'altro giorno, è quanto accaduto ad una trentanovenne di Minturno, aggredita dal marito a Scauri all'interno e all'esterno di un'attività commerciale. Anche in questo caso c'erano dei precedenti, ma il giudice ha disposto l'arresto per l'uomo, poi rinchiuso nel carcere di Cassino.