Ciclista investito in centro, la "caccia al pirata" è durata poco. I carabinieri della Compagnia di Cassino hanno incrociato i dati raccolti subito dopo l'incidente con le riprese delle telecamere di sorveglianza risalendo senza ombra di dubbio all'identità del pirata, ora denunciato. Come accertato dagli uomini del capitano Giuseppe Scolaro, il "pirata" avrebbe cercato di sfuggire ai controlli consapevole di non essere affatto in regola: un tentativo maldestro. Scoperto dai militari del Norm.



La ricostruzione

L'incidente è avvenuto mercoledì in via Campanella. Il conducente di una Peugeot nera ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, investendo un uomo in sella alla sua bici. Per poi allontanarsi. Alcuni residenti della zona hanno notato, affacciandosi al balcone, solo l'uomo a terra, che da lontano sembrava morto. Altri, invece, hanno visto qualche cosa in più. Ed hanno allertato i soccorritori. La sequenza è stata terribile.

Partendo da quei racconti i militari si sono messi al lavoro, mentre il ciclista veniva trasferito in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente non era in pericolo di vita e, a seguito dei controlli di rito, è stato dimesso con una prognosi di otto giorni per un trauma distorsivo contusivo.



L'identificazione

L'uomo, O.T., 51 anni di origini napoletane ma residente a Cassino, risultava senza patente e senza assicurazione. Inoccupato, sottoposto a sorveglianza speciale, già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio, dopo aver investito il ciclista ha tentato in tutti i modi di dileguarsi senza fermarsi né prestare soccorso. Chi è intervenuto, allertando carabinieri e 118, ha fornito alcune indicazioni. I carabinieri hanno ascoltato alcune persone, poi hanno chiesto di poter visionare le immagini delle telecamere di sicurezza: dalle immagini è saltato fuori l'anello mancante.

Hanno recuperato l'auto, lasciata in via Di Biasio.

Dalla targa sono nel frattempo risaliti al proprietario: per l'uomo è scattata una denuncia per omissione di soccorso, guida senza patente e lesioni personali.

I mezzi, sia la bici che l'auto, sono stati sequestrati.