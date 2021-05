In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente che si terrà il prossimo 5 giugno, l'amministrazione comunale intende organizzare una giornata dedicata alla pulizia sui vicoli del centro storico, sulle piazze del paese e sui sentieri. Il ritrovo con la consegna dell'occorrente è alle 7.30 in diversi punti: piazza Vittorio Emanuele II, piazzetta in contrada Tufo Varaccani, piazzale Avis Quattro strade e incrocio Celleta.

«Le restrizioni in atto che ci impongono tuttora una limitata socialità - ha dichiarato Curzio Borsellino, assessore con delega alla raccolta differenziata- non fermano il nostro impegno per mitigare il fenomeno delle discariche abusive. Rispettando le dovute cautele quindi, ci troveremo il 5 giugno con l'associazione Plastic Free che ringrazio per la collaborazione, con le associazioni del territorio e i volontari che vorranno partecipare pronti a ripulire le aree deturpate dai rifiuti abbandonati».

Il sindaco Lucio Fiordalisio ringrazia l'assessore Borsellino «per un evento che rimarrà nella programmazione della nostra amministrazione e che ha visto l'adesione di molte associazioni tra le quali anche l'associazione Plastic Free. Siamo certi che la cittadinanza risponderà in maniera positiva per affiancarci contro il fenomeno delle discariche abusive e dei rifiuti abbandonati». I volontari che vorranno aderire potranno contattare l'assessore Borsellino.