Riaprono i parchi e le ville comunali per la gioia dei bambini e degli amanti delle belle passeggiate. Ottima notizia quella delle riaperture delle aree comunali. A Fiuggi Città il parco della Villa Comunale è pronto per ospitare giovani e meno giovani: i giardini sono stati rimessi in sesto, erba tagliata ed aiuole in perfetto ordine ed ora si stanno completando i lavori per la verniciatura delle cancellate in ferro.

Poi si penserà come utilizzare il grande spazio posto nella zona posteriore del grande parco completamente immerso nel verde e punto di riferimento di intere famiglie. Un luogo fino a qualche anno fa utilizzato da una società di Fiuggi esperta in animazione per bambini ed ora la stessa area aspetta la sua destinazione. Le tante mamme si chiedono se continuerà ad ospitare giochi per bambini oppure il suo uso sarà destinato ad altre attività? A questa domanda non puo che rispondere la sola amministrazione comunale. Sicuramente l'area continuerà ad ospitare giochi per i più piccini da sempre visto che ne sono stati installati di nuovi. Insomma un nuovo look.

Ora i frequentatori attendono il ripristino del divieto d'accesso degli amici a quattro zampe. Niente contro gli animali, ma la maleducazione di qualche proprietario nel non rispettare le norme vigenti in materia per quanto riguarda la raccolta delle deiezioni, più di qualche volta ha mandato su tutte le furie i fruitori della grande villa. In città si inizia a respirare aria di ottimismo e la riapertura delle aree pubbliche è un forte incentivo alla ripartenza ed al tornare alla vita normale di tutti i giorni.