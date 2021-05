"Un padre che si fa figlio, per donare un sorriso a tante mamme lontane dai loro cari". Parole cariche di significato quelle divulgate dalla Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo per celebrare un giorno speciale. Per la Festa della mamma il dono di padre Salvatore Crino è stato apprezzato da molte donne. Un giorno speciale anche per le mamme ricoverate presso l'ospedale Santissima Trinità, a Sora.

Una gradita sorpresa, un gesto solidale da parte del cappellano, che si è sostituito all'affetto dei figli impossibilitati ad entrare in reparto, regalando a ciascuna mamma una rosa, un simbolo di speranza in un momento particolarmente difficile per chi è lontano dai propri cari.

«Un'esperienza stupenda, fatta col cuore come se l'avessi fatto a mia mamma, per donare gioia ma soprattutto vicinanza e forza per un rapido ritorno a casa. Un aiuto in più oltre alle medicine e alle cure mediche fatte da tutto il personale sanitario», ha detto padre Salvatore.

Tutte le mamme ricoverate hanno ringraziato per il bel gesto. Anche dove la pandemia impone la distanza, gli animi gentili, come quello di padre Salvatore Crino,

arrivano a dare amore e a propagare la parola del Signore.