Dopo il notaio Enzo de Carolis è morto anche il fratello Ugo entrambi cittadini onorari di Trevi come per altro lo era l'altro fratello Ettore morto qualche anno fa. Personaggi unici che hanno fatto e dato tanto per Trevi paese natio della madre.

Una famiglia, quella dei De Carolis molto cara alla comunità e per questo il sindaco Grazioli ha voluto rilasciare questa dichiarazione. «Esprimo a nome dell'amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia De Carolis per la scomparsa del generale Ugo De Carolis.

Il generale De Carolis ha raggiunto i vertici della Difesa ed era considerato uno dei migliori piloti della nostra Aeronautica, tra l'altro fu il primo a scattare negli anni 60 le foto aeree di Trevi pubblicate nei libri di storia locale».