Manutenzione della segnaletica e pulizia delle zone. I sentieri di Coreno Ausonio tornano a risplendere. «Da alcune settimane è in corso la manutenzione della segnaletica verticale dei sentieri della linea Gustav e dei sentieri storici urbani, nonché la pulizia degli stessi al fine di renderli sempre più fruibili ai cittadini e ai visitatori ed escursionisti - hanno affermato il sindaco Simone Costanzo e il consigliere delegato alla montagna Filippo Costanzo - In tale ottica, e con l'obiettivo di potenziare il turismo lento e tutte le ricchezze naturalistiche locali, abbiamo aderito alla prima edizione del festival dei Sentieri promossa dall'associazione "Cassino Città per la Pace" onlus.

All'interno del festival abbiamo deciso di promuovere il "Sentiero della Pace - sentiero Cai 975". Un sentiero adatto alle mountain bike, parte dal centro di Coreno Ausonio in piazza Umberto I e raggiunge il centro abitato di Vallemaio passando per le pendici delle cime degli Aurunci orientali: monte Rinchiuso, monte Feuci, monte Maio e Marinaranne dove è stato eretto nel 1994 il monumento per la Pace a memoria dei caduti del secondo conflitto mondiale. Il sentiero attraversa vari punti panoramici sul golfo di Gaeta, sull'arcipelago pontino, sugli Aurunci occidentali, sull'isola di Ischia e sulle pianure e altipiani campani».

Un'importante iniziativa, anche per questo il sindaco e il consigliere delegato vogliono rivolgere il proprio ringraziamento ai «volontari locali che si stanno impegnando e ci stanno aiutando, insieme al Cai di Esperia in queste opere di manutenzione. Ci complimentiamo con l'associazione "Cassino Città per la Pace", con il presidente Marino Fardelli e con tutto il direttivo per l'interessante occasione offerta a tutto il territorio per promuovere le nostre bellezze in un'ottica di sistema».