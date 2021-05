Ottocento dosi di vaccino Astrazeneca verranno somministrate tra oggi e domani soltanto presso l'hub della Prima Sole Components di Torrice. Ma poi bisognerà calcolare anche le dosi che saranno iniettate dai medici di famiglia negli altri centri che

parteciperanno all'Open Day Astrazeneca per gli over 40

L'organizzazione

L'Open day presso l'hub di Torrice si svolge, dalle ore 16 alle 20, di oggi e domani. Sold out in poche ore i biglietti virtuali prenotati sul portale della Regione Lazio. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Poi ci sono gli altri punti vaccinali, quelli dei medici

di medicina generali. Ai quali potranno accedere, con il sistema della prenotazione diretta, gli utenti dai 40 ai 78 anni assistiti o dai medici che hanno aderito al

questo tipo di iniziativa o a quelli della propria unità di cura primaria. Le postazioni sono 6.

...Continua