Oggi si registrano 7.567 nuovi casi e 182 decessi da coronavirus. Lo comunica il ministero della Sanità nel suo bollettino quotidiano. Ieri i nuovi contagi sono stati 8.085 e i decessi 201. I tamponi eseguiti sono stati 298mila.

Le regioni più colpite sono la Lombardia con 1.160 casi, la Campania con 1.118 e il Lazio con 706. Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 2,8% di ieri. E sono 1.860 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 33 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 99 (ieri 81). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.050 persone, 558 meno di ieri