Borse di studio per i ragazzi residenti nel comune di San Giovanni Incarico e appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate. Il Comune ha pubblicato l'avviso con cui informa gli interessati aventi diritto che è possibile produrre la domanda per l'accesso al beneficio entro le ore 12 del 4 giugno 2021.

Possono produrre istanza gli alunni che frequentano nell'anno in corso una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria o i percorsi di Iefp, purché appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Il modulo per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito del comune www.comunesangiovanniincarico.fr.it.

Le domande devono essere corredate di copia del documento d'identità del richiedente e attestazione Isee, devono pervenire entro venerdì 4 giugno, pena l'esclusione dal beneficio.

Come riportato nell'avviso, in osservanza alle misure emanate per il contenimento del Covid-19, si predilige e si raccomanda la spedizione online delle domande utilizzando l'indirizzo mail segreteriacomunesgi@pec.it. L'ufficio comunale di riferimento è quello dei servizi sociali, a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, al numero 0776.549801 per informazioni sulla compilazione e l'invio delle domande.

Le borse di studio garantiscono un sostegno utile agli studenti appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, assicurano piccole entrate che unitamente ad altre erogazioni consentono la copertura delle spese che ai devono affrontare per compiere un percorso formativo indispensabile a prepararsi per affrontare il mondo del lavoro o proseguire all'università. Il Comune è a disposizione dei cittadini che necessitano di informazioni o supporto, chiaramente nel rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria. Fino al 4 giugno gli interessati possono effettuare richiesta utilizzando anche il veloce e sicuro strumento della posta certificata.