Equivale a un premio per l'impegno costante che l'Amministrazione del sindaco Massimo Lombardi ha sempre mostrato nel campo della cultura.

Infatti, proprio in questi giorni il Museo civico archeologico e la Biblioteca comunale hanno ottenuto rispettivamente l'accreditamento presso l'Organizzazione museale regionale (Omr) e l'Organizzazione bibliotecaria regionale (Obr). I due istituti culturali risultano così inseriti nella graduatoria dedicata a chi ha superato la delicata fase di ingresso nel circuito regionale.

Come ci ha spiegato il vicesindaco Leonardo Ambrosi, delegato per raggiungere l'importante obiettivo, il riconoscimento è avvenuto dopo avere seguito un complesso iter imposto dalla Pisana, che prevede il rispetto di precisi standard qualitativi e quantitativi, come le ore di apertura, l'idoneità degli spazi, le attrezzature possedute, la disponibilità di personale qualificato, l'incremento del patrimonio librario nel caso della biblioteca, la presenza di un direttore nel caso del museo (la dottoressa Ilenia Carnevale), e così via.

«La biblioteca di Castro dei Volsci è oggi l'unica rimasta attiva tra quelle dei centri limitrofi - ha sottolineato il vicesindaco Ambrosi - Un vero faro della cultura per il comprensorio e un orgoglio per tutta l'Amministrazione che, nonostante il particolare momento storico, non ha mai sottratto risorse alla cultura. Questo riconoscimento, tra l'altro, ci permetterà di accedere a una serie di fondi regionali stanziati per le biblioteche e i musei accreditati». Infatti, essere inseriti in un circuito voluto e studiato dalla Regione servirà proprio ad accedere ai bandi dedicati a questi specifici istituti, con il potenziamento del patrimonio culturale civico.