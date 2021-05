Le accuse contestate ieri pomeriggio in aula sono quelle di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. A finire in manette è stato un quarantenne di origini albanesi, domiciliato a Cervaro, che avrebbe violato e sembrerebbe non per la prima volta il divieto di avvicinamento alla scuola dei figli, un istituto di Cassino. L'uomo, dopo l'interruzione della relazione con la sua compagna e madre dei bambini, è risultato destinatario di un provvedimento di non avvicinamento all'istituto scolastico dei due figli minori.

Una richiesta troppo dolorosa per il giovane padre: le questioni con la madre dei piccoli erano un conto, ma l'impossibilità di vederli anche solo per poco lo avrebbe scosso e non poco. E, stando a quanto dichiarato nell'udienza di convalida di ieri pomeriggio, almeno in un paio di occasioni (una precedente oltre a quella che lo ha portato in manette) avrebbe cercato di vederli.

Ma l'intervento della scuola ha fatto scattare l'allerta, con l'arrivo sul posto dei militari dell'Arma. Quando i carabinieri avrebbero cercato sempre secondo la ricostruzione dei fatti di riportalo alla ragione, l'uomo avrebbe persola testa,cercando di divincolarsi. Un crescendo di tensione, culminato con una vera e propria aggressione: uno dei militari in servizio sarebbe finito contro la portiera dell'auto, riportando ferite a una spalla. L'altro al polso.

E, in base a una primissima ricostruzione dei fatti, non sarebbero state neppure risparmiate parole grosse.

I due militari della Compagnia di Cassino, guidata dal capitano Scolaro, sono stati sottoposti ai controlli di rito in ospedale. Per l'albanese sono scattate le manette e ieri pomeriggio è stato sottoposto a convalida: misura convalidata con remissione in libertà e obbligo di firma.

Chiesti itermini a difesa,si tornain aula il 31 maggio per l'udienza.