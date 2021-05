Il Comune di Frosinone, su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, in collaborazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e il segretario provinciale dott.ssa Caterina Pizzutelli, parteciperà all'open day del vaccino AstraZeneca previsto nel prossimo fine settimana.

L'iniziativa rientra nell'ambito della profilassi straordinaria contro il SARS-CoV-2, mediante l'inoculazione del siero anglo-svedese, promosso dalla Regione Lazio. L'open day del capoluogo ciociaro si terrà domenica 16 presso la Villa comunale dalle 9 alle 14: per prenotarsi, gli assistiti di età compresa tra i 40 e 78 anni, non dovranno far altro che comunicare la disponibilità a ricevere l'immunizzazione al proprio medico di famiglia, purché presente nell'elenco di quanti hanno annunciato la propria partecipazione.

Come comunicato dalla Fimmg di Frosinone, la lista dei professionisti coinvolti, attualmente, comprende: Caterina Pizzutelli; Manuela Carli; Roberta Truglia; Idamaria Marini; Antonio Altobelli; Claudio Santodonato; Franco Rodorigo; Giovanni Di Mauro; Lucia Cesira Clemente; Renato Genovesi; Antonino Ruta; Peter Giansanti; Alessia Di Mario; Giuseppe Nobili; Paolo Sementilli. L'elenco, nelle prossime ore, potrebbe ampliarsi, includendo ulteriori adesioni da parte di quelle figure che, quotidianamente e non solo nel periodo legato all'emergenza sanitaria, sono al fianco di tutti i cittadini per assicurare loro il diritto alla salute.