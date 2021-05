Nel pomeriggio di ieri, a Ferentino, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 49enne del luogo già censito alla per reati specifici.

In particolare, l'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di cocaina ad un suo concittadino.

L'operazione di polizia giudiziaria è proseguita poi presso l'abitazione dell'arrestato dove i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo materiale atto al confezionamento delle dosi posto sotto sequestro unitamente allo stupefacente.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione così come disposto dall'Autorità Giudiziaria.