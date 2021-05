L'open day di AstraZeneca per gli over 40 sarà nell'hub di Torrice. L'Asl di Frosinone informa che l'open day si terrà dalle ore 16 alle ore 20 di sabato 15 e domenica 16 maggio.

«Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni - informa l'azienda sanitaria - Negli stessi giorni, l'open day per gli over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti) viene integrato dagli hub presenti nella provincia di Frosinone gestiti dai medici di medicina generale. I medici di medicina generale continueranno a vaccinare, su prenotazione diretta, i propri assistiti o quelli della propria unità di cure primarie over 40».

Gli hub dei Mmg in aggregazione sono: Anagni palazzetto dello Sport; Paliano palazzetto dello Sport; Fiuggi palazzina medicale Terme Anticolane; Isola del Liri palestra Itis, via Pirandello; Frosinone villa Comunale; Arpino centro polivalente, località San Sossio. Intanto, dalla mezzanotte di venerdì 14 maggio sarà attiva la prenotazione sul portale Salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969).

Da lunedì, invece, il commissario Figliuolo ha annunciato il via alle prenotazioni dei vaccini per i nati fino al 1981. La novità annunciata in una lettera alle regioni. Sono 167.484 le vaccinazioni effettuate dalla Asl di Frosinone con un incremento giornaliero di 3.027.

Nel Lazio raggiunta quota 2.441.943 con 44.629 vaccinazioni nelle 24 ore.

Ieri, l'assessore regionale Alessio D'Amato ha visitato gli infermieri alla Nuvola per la giornata internazionale dell'infermiere: «ruolo fondamentale del servizio sanitario e nel contrasto alla pandemia», ha detto.