Si avvicina un altro fine settimana e l'area di Collepardo con tutte le sue bellezze storiche e naturalistiche inizia a riaprire i suoi siti turistici ed a accogliere i visitatori dopo il lungo lockdown. Da ricordare che dal primo maggio scorso il Pozzo d'Antullo è aperto ai visitatori tutti i giorni della settimana. Orari, costi di ingresso e altre informazioni sono presenti sul sito ufficiale.

Le Grotte di Collepardo, invece, rimangono chiuse fino al termine dei lavori in corso per la nuova illuminazione e fruizione multimediale. Domenica intanto arriva un'altra buona notizia. Riapre infatti anche l'Orto botanico, tutte le domeniche sito che si trova tra il centro storico e la zona di Trisulti. Non resta ora che attendere quello che sarà della Certosa visto che sabato scade il termine per l'uscita dalla gestione della "Dhi" di Harnwell. Nel complesso la situazione sta tornando per fortuna alla normalità.