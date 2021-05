L'impegno del volontariato nella battaglia contro i rifiuti non si ferma. L'iniziativa "Plasticfree", infatti, dopo Ceccano fa tappa anche a Vallecorsa. La "Asd Phoenix", insieme alla Protezione civile e con il patrocinio del Comune, ha organizzato una giornata di raccolta di rifiuti che si è svolta domenica 2 maggio.

Una festa sul tema dell'ambiente, nella quale più di trenta volontari, armati di sacchetti di plastica e buona volontà, si sono dati appuntamento per restituire al proprio territorio un importante decoro, oltre a liberarlo da materiali nocivi come la plastica.

Il raduno è avvenuto alle 14 in località Pozzi Le Prata, dove i volontari si sono divisi in gruppi per coprire una zona più ampia. La raccolta, quindi, ha dato i suoi frutti nella periferia del paese. Sono stati riempiti oltre dieci sacchi di immondizia.

Questo il commento dell'associazione al termine della giornata, che ha visto tanti cittadini impegnarsi a fondo per tutelare il verde sul territorio: «È stata una bellissima giornata, che ha visto, grandi e piccoli adoperarsi in nome dell'ambiente per pulire il nostro paese. Grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato. Grazie a Ilenya Trapani e Aurora Fuoco per essere state la mente e il braccio operativo di questa iniziativa.

Grazie al Comune di Vallecorsa per il sostegno che ci ha garantito, e grazie alla Protezione civile del nostro paese per il prezioso contributo».

I volontari si sono dati appuntamento per una nuova giornata di raccolta nei prossimi giorni, per tornare a fare il bene di Vallecorsa.