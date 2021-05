Aperto da lunedì scorso lo sportello Caf. A darne notizia il sindaco Lucio Fiordalisio. «Ogni lunedì, a partire dal 10 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30, accanto all'ufficio della polizia municipale in via Passeggiata Kennedy, verrà attivato uno sportello Caf e Patronato Uil.

La cittadinanza avrà un valido supporto per la compilazione di tanti servizi: domande di pensione, opzione donna, Naspi, reddito di cittadinanza, assistenza su 730, cittadinanza italiana, Isee e molto altro.

Un servizio molto utile - conclude Fiordalisio - che nasce per venire incontro alla popolazione dando un riferimento chiaro ed a portata di mano».

Dunque un importante nuovo servizio sul territorio del paese lepino con l'apertura dello sportello Caf in via Passeggiata Kennedy.