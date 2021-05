Piscina senza autorizzazione, scatta il sequestro.

Nei giorni scorsi i vigili urbani del Comune di Ceprano sono intervenuti per verificare l'esistenza di opere abusive nella zona del campo sportivo. L'intervento nasce a seguito di una segnalazione anonima ricevuta dal Comune di Ceprano.

In questa si dava conto di un intervento per la costruzione di una piscina interrata a servizio di una villetta. A quel punto il comando della polizia locale ha deciso di effettuare un controllo per verificare lo stato dell'opera e l'esistenza o meno di eventuali autorizzazioni urbanistiche.