Piscina senza autorizzazione, scatta il sequestro. Nei giorni scorsi i vigili urbani del Comune di Ceprano sono intervenuti per verificare l'esistenza di opere abusive nella zona del campo sportivo. L'intervento nasce a seguito di una segnalazione anonima ricevuta dal Comune di Ceprano.

In questa si dava conto di un intervento per la costruzione di una piscina interrata a servizio di una villetta. A quel punto il comando della polizia locale ha deciso di effettuare un controllo per verificare lo stato dell'opera e l'esistenza o meno di eventuali autorizzazioni urbanistiche.

La polizia locale di Ceprano, insieme ai tecnici comunali, procedeva così al sequestro del cantiere, poi convalidato dall'autorità giudiziaria. In modo particolare i vigili urbani hanno contestato la realizzazione, senza alcun permesso edilizio, di una piscina interrata, al momento dell'intervento ancora in fase di completamento, di circa 10 metri per 4,5 per una profondità di un metro e mezzo, più un'ulteriore appendice di 2 metri per 2,50.

Contestata dai vigili urbani ai proprietari del terreno anche la realizzazione di un muretto. Tutta l'area sulla quale insiste la piscina è stata sottoposta a sequestro preventivo. Per il momento i proprietari dovranno rimandare il tuffo in piscina.