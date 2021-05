Si sono fatti accreditare mille euro come acconto per la compravendita di un escavatore e poi sono spariti: rintracciati dai Carabinieri, sono stati denunciati in stato di libertà per truffa due calabresi che hanno cercato di raggirare un cinquantasettenne di Ausonia.

La ricostruzione

La vicenda è stata ricostruita dai Carabinieri della locale stazione, a conclusione di una specifica attività info-investigativa iniziata con la denuncia querela formalizzata da un uomo di Ausonia. Il cinquantasettenne aveva risposto a un annuncio di vendita sul sito subito.it per acquistare un escavatore al prezzo di cinquemila cinquecento euro.