Si sono fatti accreditare mille euro come acconto per la compravendita di un escavatore e poi sono spariti: rintracciati dai Carabinieri, sono stati denunciati in stato di libertà per truffa due calabresi che hanno cercato di raggirare un cinquantasettenne di Ausonia.

La ricostruzione La vicenda è stata ricostruita dai Carabinieri della locale stazione, a conclusione di una specifica attività info-investigativa iniziata con la denuncia querela formalizzata da un uomo di Ausonia.

Il cinquantasettenne aveva risposto a un annuncio di vendita sul sito subito.it per acquistare un escavatore al prezzo di cinquemila cinquecento euro.

Dall'altra parte c'erano due uomini che, nel corso di un accordo telefonico, hanno indotto l'acquirente di Ausonia ad eseguire un bonifico di mille euro su una carta "poste pay", intestata ad uno dei due, quale acconto. L'escavatore, però, non è mai stato consegnato e i due da quel momento si sono resi irreperibili.

Le indagini svolte dai militari operanti hanno consentito di accertare che l'annuncio era stato pubblicato da due persone della provincia di Reggio Calabria, un quarantatreenne e un ventinovenne, entrambi già note alle forze dell'ordine per vicende penali riconducibili a reati contro il patrimonio e la persona. Subito è scattata la denuncia.