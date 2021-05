Nella giornata odierna, il personale del Commissariato di Polizia Statale di Cassino ha tratto in arresto in flagranza di reato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle Volanti, unitamente al personale del reparto Cinofili di Nettuno, durante il servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno fermato un'autovettura con a bordo due uomini di origine straniera. I due, un 25enne e un 39enne, già noti per diversi precedenti, manifestavano da subito segni evidenti di insofferenza al controllo. Questo comportamento sospetto ha indotto gli operatori a procedere ad un controllo più accurato che ha permesso di rinvenire, celato in un altoparlante posto nella parte posteriore del mezzo, un involucro di cellophane contenente circa 100 grammi di cocaina. Successivamente la perquisizione è stata estesa anche nei luoghi abitualmente frequentati dai due, che consentivano il ritrovamento di un bilancino di precisione, altra sostanza stupefacente e una mazzetta di soldi corrispondente alla somma di circa 3000 euro in banconote di diverso taglio. All'esito dei vari accertamenti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e condotti presso un istituto penitenziario.