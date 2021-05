Positiva al covid - 19 una dipendente del servizio mensa: studenti di Arpino a casa. Pochi minuti fa la nuova comunicazione del sindaco Renato Rea.

"Oltre alla positività di un alunno frequentante il plesso scolastico di Pagnanelli, ci è stata comunicata anche la positività di una dipendente del servizio mensa operante presso la cucina del plesso di Panaccio. Poiché in detto plesso vengono cucinati e sporzionati i pasti anche del plesso di Arpino Capoluogo, abbiamo ritenuto opportuno, in attesa delle determinazioni della ASL, procedere alla sanificazione straordinaria dei plessi di Pagnanelli, Capoluogo e Panaccio, con la sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni 13,14 e 15 maggio.-ha concluso il sindaco Rea - È in fase di pubblicazione la relativa ordinanza".