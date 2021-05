Orrore a Chioggia, nel Veneziano, dove i vigili del fuoco hanno ritrovato due giorni fa un cadavere parzialmente carbonizzato nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con polizia e carabinieri per i rilievi del caso.

I carabinieri della compagnia di Chioggia hanno avviato immediatamente le indagini e stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza pubblica per tentare di trovare indizi utili. Al momento non è stata esclusa nessuna pista, ma con il passare del tempo l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un suicidio. A supporto della tesi ci sarebbero proprio alcune immagini delle telecamere di sorveglianza poste ai lati della strada. La vittima, stando a quanto si apprende, sarebbe un 83enne del posto: ma la sua identità non è stata ancora resa nota.