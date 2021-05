Studente positivo al Covid-19, la scuola chiude. "Ci è stato comunicato un caso di positività al Covid di un alunno frequentante il plesso scolastico di Pagnanelli. - ha reso noto il sindaco Renato Rea-

Stiamo predisponendo, in attesa delle determinazioni della ASL, un'ordinanza di chiusura dell'intero plesso per i giorni 13 e 14 maggio per effettuare la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti".