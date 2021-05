Contagi e tasso al minimo in Ciociaria. Anche se i numeri sono in risalita rispetto a ieri, il dato va letto alla luce del maggior numero di tamponi eseguito. Stando ai dati sull'andamento della pandemia in provincia, diffusi poco fa nel consueto bollettino della Asl di Frosinone, oggi si registrano 62 nuovi positivi su 2174 tamponi processati. I negativizzati sono 45.

Si registra, purtroppo, un'altra vittima: è un uomo di 63 anni di Cassino. Ieri si erano registrati 34 positivi, 93 guariti e 2 decessi. Nel confronto tra aprile e maggio consistente riduzione in tutti i centri della provincia.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore si registra ad Alatri con 10 casi in più. 9 a Frosinone, 7 a Ceccano, 6 a Cassino e Morolo. 5 nuovi positivi a Fiuggi, 4 ad Anagni, 3 a Pofi, 2 ad Arpino.

Un solo nuovo positivo nei seguenti comuni: Castelliri, Cervaro, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Pontecorvo, Ripi, Rocca D'Arce, Roccasecca e Veroli.