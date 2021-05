Paura questa mattina ad Arpino. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che uno studente di 14 anni del liceo scientifico Tulliano avrebbe minacciato di buttarsi da un balcone.

La macchina dei soccorsi è piombata sul posto. Sono stati attimi di apprensione che hanno fatto temere il peggio. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze per far luce sulle cause che hanno spinto il giovane ad esporsi dal balcone. Lo studente ha ricevuto le cure dei sanitari.