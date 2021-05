Nei giorni scorsi nel corso dei servizi di vigilanza predisposti in ambito autostradale, gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno controllato una Ford Focus.

Nulla è emerso dai riscontri documentali del soggetto e della vettura, ma gli operatori hanno notato che all'interno dell'auto vi erano numerose scatole di polistirolo contenenti ghiaccio semi-sciolto e prodotti ittici di vario tipo, trasportati in maniera abusiva e senza alcun documento sanitario o fiscale che ne attestasse la provenienza.

I prodotti ittici, stipati in 40 scatole per un peso di 150 kg, sono stati fatti ispezionare dal personale dell'ASL di Frosinone, che li ha dichiarati inidonei alla vendita e alla consumazione, pertanto il pesce è stato consegnato ad una ditta per lo smaltimento ambientale.

Al conducente del veicolo sono state contestate le infrazioni alle norme del codice della strada per l'inesatta compilazione dei documenti di trasporto e per le violazioni relative alla normativa sanitaria per i trasporti alimentari.