Ha imboccato contromano. Una manovra sbagliata che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo Davide Vitiello, 38 anni, di Ponza. Era alla guida della sua Fiat Idea quando si è scontrato con una Jeep Compass condotta da un quarantunenne di Amaseno.

L'incidente si è verificato ieri, intorno alle 11, sull'asse attrezzato a Frosinone, in direzione Ferentino, poco distante dalla rotatoria all'altezza del Carrefour. Inutili i tentativi di soccorso per il pontino. Per il ciociaro è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui è stato trasportato all'ospedale "San Camillo" di Roma in codice rosso.

Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. La notizia della morte del trentottenne si è diffusa nel tardo pomeriggio a Ponza, dove l'uomo viveva con la sua famiglia. Una persona molto conosciuta e stimata. Lavorava come elettricista e era un volontario della protezione civile. Lascia la moglie e due figli piccoli.

La ricostruzione

Sull'isola di Ponza Davide Vitiello non ha più fatto ritorno. Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere ieri, dopo lo schianto sull'asse attrezzato nel capoluogo ciociaro. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il trentottenne ha imboccato contromano la strada, dirigendosi verso Ferentino. Dall'altra parte sopraggiungeva il quarantunenne che si è trovato sul suo percorso la Fiat Idea. Nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. Lo scontro è stato frontale.



I soccorsi

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

Sul posto il personale medico, ma per il trentottenne non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Ferito gravemente il quarantunenne; per lui i medici, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasferimento in una struttura attrezzata per le cure del caso. È stata allertata l'eliambulanza che è atterrata poco distante dal luogo dell'incidente per poi rialzarsi in volo alla volta della Capitale.

Il quarantunenne di Amaseno è stato ricoverato all'ospedale "San Camillo" per le gravi ferite riportate, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i poliziotti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e i vigili del fuoco.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso e dei rilievi. Diversi gli automobilisti che hanno raggiunto la zona anche richiamati dall'arrivo dei soccorsi e alla vista dei due veicoli incidentati hanno subito capito che si trattava di un gravissimo incidente. Da lì a poco la conferma che un uomo aveva perso la vita.