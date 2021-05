Sarà sabato l'ultimo giorno di permanenza della Dhi alla certosa e del suo legale rappresentante Benjamin Harnwell? Sembra proprio di si anche se l'ipotesi, remota, di un ultimo ricorso alla Cassazione dopo la sentenza del Consiglio di Stati resta ancora in piedi. Ma in attesa di questa eventuale novità scade sabato 15 maggio 2021 l'ordinanza del ministero dei beni culturali fatta alla "Dhi" per lo sgombero della Certosa di Trisulti (che intanto rimane chiusa alla visite).

Una decisione che fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato del 18.2.2021, pubblicata il 15.3.2021, con la quale è stato accolto il ricorso del ministero dei beni culturali e di 12 associazioni per l'annullamento della concessione della Certosa di Trisulti alla associazione "Dhi". Tra quattro giorni si saprà la verità. Poi in caso di addio si aprirà il futuro sula gestione della certosa e questa sarà tutta un'altra storia