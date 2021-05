«Cassino città sempre più smart» ad annunciarlo il consigliere di maggioranza Fausto Salera.

«Ieri sopralluogo con il dirigente del Comune, Mario La storia e il direttore dei lavori l'ingegner Luca Morosini per la messa in sicurezza delle strade Benedetto Croce e piazza Corte ha spiegato il consigliere Salera quando c'è la collaborazione sinergica tra pubblico e privato con le attività commerciali i risultati si ottengono il lavoro è stato appaltato in tempo reale, rifacimento del marciapiede e del parcheggio antistante con asfalto a caldo e cambio pali di illuminazione con lampade a led.

Un pezzo di città che viene riqualificato vicino le fonti delle sorgenti Gari».

Procedono gli interventi in città, illuminazione pubblica, efficientamento energetico, aree verdi e ambiente, l'amministrazione continua con il suo programma.